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Maltepe'de oto çekiciden tehlikeli taşımacılık kamerada

Maltepe'de oto çekiciden tehlikeli taşımacılık kamerada
Maltepe'de oto çekiciden tehlikeli taşımacılık kamerada

Maltepe’de bir oto çekici, tek araçlık kısmına 2 araç bağlanarak trafikte ilerledi. Çekici şoförünün taşıdığı araçlardan birinin yola sarktığı ve yalpaladığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de oto çekiciden tehlikeli taşımacılık kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe sahil üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir oto çekici şoförü, tek araçlık kısımda araçları birbirine bağlayarak aynı anda 2 araç taşıdı. Araçlardan biri yola sürtünerek kilometrelerce ilerledi. Çevredeki araç sürücüleri korna çalarak duruma tepki gösterdi. Çekici şoförü hem kendi canını hem de çevredeki araç sürücülerini tehlikeye attı. Trafikte yaşanan tehlikeli taşımacılık vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde taşınan araçlardan birinin asfalta sürterek ilerlediği görülüyor.

Abdul Samet Kaya - Yasin Uğur
 

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