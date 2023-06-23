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Maltepe'de otomobilin farlarını sökerek çaldılar

Maltepe'de otomobilin farlarını sökerek çaldılar
Maltepe'de otomobilin farlarını sökerek çaldılar

Maltepe’de park halindeki otomobilin yanına gelen iki şahıs otomobilin farlarını yerinden sökerek çaldı. Farları sökerken tamponu da parçalayan şahıslar geldikleri otomobile binip kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe’de otomobilin farlarını sökerek çaldılar - Tıkla İzle

Olay, Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Park halindeki bir otomobilin yanına gelen otomobilden inen iki şahıs önce otomobilin tamponunu çekerek parçaladı ardından ön farları yerlerinden söktü. Şahısların indiği otomobilin sürücüsü de hırsızlık esnasında aracında bekledi. Şahıslar çaldıkları tamponlarla birlikte otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Abdul Samet Kaya

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