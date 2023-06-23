Maltepe'de otomobilin farlarını sökerek çaldılar

Olay, Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Park halindeki bir otomobilin yanına gelen otomobilden inen iki şahıs önce otomobilin tamponunu çekerek parçaladı ardından ön farları yerlerinden söktü. Şahısların indiği otomobilin sürücüsü de hırsızlık esnasında aracında bekledi. Şahıslar çaldıkları tamponlarla birlikte otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Abdul Samet Kaya

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