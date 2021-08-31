Maltepe'de park halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Maltepe'de D-100 Karayolu Gülsuyu Köprüsü mevkiinde, Ankara istikameti yönünde saat 20.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hakan V. 34 EIZ 058 plakalı otomobilinde park halinde beklerken, plakası ve kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası Hakan V. yaralanırken, saldırı gerçekleştiren şahıslar hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak çevredeki hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırıyla ilgili çevredeki tüm bulguları araştırırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Emre Sertdemir



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