Maltepe'de park halindeki otomobile boya sökücü döküp kaçtı

Olay, geçen Pazar günü saat 01.30 sıralarında Maltepe'de Zümrütevler Mahallesi Başaran Sokak'ta meydana geldi. Aracıyla bir süre sokakta gezerek keşif yapan kimliği henüz belirsiz bir kişi, Samet Yıldız'ın park halindeki otomobiline yöneldi.

Şüpheli şahıs, şişe içerisindeki boya sökücüyü Yıldız'ın aracına döktü, ardından hızla uzaklaştı. Sabah işine gitmek için otoparka inen Yıldız, karşılaştığı manzara karşısında şoka uğradı.

Otomobili zarar gören Yıldız, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, otomobile zarar veren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan araçta yaklaşık 10 bin TL civarında zarar olduğu öğrenildi.

O anlar kamerada

Yaşanan o anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir araçla Samet Yıldız'ın evinin çevresinde keşif yapan şahıs, yaya olarak otoparkta bulunan park halindeki araca yöneliyor. Elindeki şişe içerisindeki boya sökücüyü Yıldız'ın aracına döken kişi olay yerinden uzaklaşıyor.

Abdul Samet Kaya - Aykut Zor - Sevgi Canpolat

