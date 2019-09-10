Maltepe'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Maltepe Küçükyalı Sahili'nde seyir halinde olan bir otomobilin arkasına takılan patenli iki genç uzun süre bu şekilde yolculuk etti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Otomobilin arkasına takılan gençler hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. Gençlere aldırış etmeden yoluna devam eden otomobil sürücüsü ise sorumsuz davranışıyla adeta pes dedirtti.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde patenli iki genç arkasına takıldıkları otomobil ile uzun süre yolculuk ediyor. Otomobil sürücüsü ise duruma aldırış etmeden yoluna devam ediyor.