Maltepe'de pes dedirten görüntü, kapısı açık şekilde yük taşıdı

Olay, dün E-5 Karayolu Maltepe Zümrütevler mevkiinde Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arka koltuğunda eşya taşıyan otomobil sürücüsü eşyaları sığdırmak için karayolunda kapısı açık şekilde hareket etti. Kapısı açık şekilde hareket eden otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye atarak yolda seyir halinde olmaya devam etti. Trafikte kapısı açık şekilde seyreden otomobil sürücüsü pes dedirtti. O anlar, karayolunda seyir halinde olan başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Burak Uğur - Ömer Karaoğlu