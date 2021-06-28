Maltepe'de pes dedirten olay: Sandalyeler tabureler havada uçuştu

Olay, geçtiğimiz gün Maltepe'de öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı, sözlü tartışma kısa sürede alevlenerek tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Sokağın adeta savaş alanına döndüğü kavgada taraflar birbirine sandalyeler ve taburelerle saldırmaya başladı. Yola taşan kavgada uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte olan sürücüler kornalarına basarak kavga eden gruba tepki gösterdi. Öte yandan sandalye taburelerin havada uçuştuğu çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.



Aykut Zor - Furkan Çon

