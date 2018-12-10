Maltepe'de plastik fabrikası alev alev yandı

Saat 05.00 sıralarında Maltepe Büyükbakkal Mahallesi Akif Sokak üzerinde bulunan 3 katlı plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre 3 bin 500 metrekare alana sahip plastik üretimi yapılan fabrikada başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın fabrikanın iç kısımlarına doğru yayıldı. Yangın nedeniyle fabrika içerisinde patlamalar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu söndürülen yangında itfaiye ekipleri fabrika içerisinde soğutma çalışması yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonrası fabrikada maddi hasar meydana geldi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, Maltepe'de plastik fabrikasında çıkan yangına 48 itfaiye aracı ve 96 personel ile müdahale edildiğini bildirdi.Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.