Maltepe'de polise ateş açıldı: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre olay, Maltepe'de Aydınevler Mahallesinde Adil Sokak üzerinde bulunan bir kafede saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kafede oturan müşterilerden birisinin başka masada oturan bir grupta silah görmesi sonucu 155 polis hattını arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı gruba müdahale etmek istediği sırada, karşı grup silahlarını çakarak polis ekiplerine ateş açtı.

Olay yerine takviye olarak polis özel hareket ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş çalışması sonucu silahlı 10 kişi gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü. Daha sonra kafeye araçlarıyla gelen silahlı grubun araçları çekiciler ile çekildi. Olayla ilgili ölen yaralanan olmazken polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Aykut Zor