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Maltepe'de sahte dolar satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı

Maltepe'de sahte dolar satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı
Maltepe'de sahte dolar satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı

Maltepe’de bir şahıs kuyumcuya gelerek sahte dolar bozdurmaya çalıştı. Kuyumcunun durumu diğer kuyumculara haber vermesi üzerine şahıs gittiği başka bir kuyumcuda yakalandı. Dakikalar içerisinde farklı kuyumcularda sahte dolar bozdurmaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kuyumcu Gökhun Gök, “Biz Fındıklı, İçerenköy, Aydınevler ve Başıbüyük Mahalleleri'nde aynı aile bünyesinde dükkanlarız. Whatsapp grubuna yüz dolar geldi 2 adet 50 dolar ‘MK' serili ve bunların sahte olduğu merkez dükkandan bize sahte olduğuna dair bilgi geldi. Arkadaş da dükkana gelip dolar bozdurmak istediğini söyledi. Bende serilerine baktım 200 dolar 4 tane 50 dolar olarak getirdi. Bende TL olarak sıkıntıda olduğumu, beklerse diğer dükkandan getireceğimi söyledim kendisine. Diğer dükkandan Emrah Mirkan Aslan'da benim dayımın oğlu kendisi direkt buraya geldiğinde sahte dolarları getiren arkadaşların olduğunu belirtti. Arkadaşları burada tuttuk 2 kişilerdi birisi dışarıdan olayın sıcaklığı ile birlikte korkuyla kaçtı” dedi.

Ömer Karaoğlu - Cüneyt Sevindik



 

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