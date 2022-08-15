Maltepe'de selde sürüklenen araç kamerada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Maltepe'de selde sürüklenen atık konteynırı aracı teğet geçip sürüklendi. Aracın ve atık konteynerinin sürüklendiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Abdullah Uğur



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