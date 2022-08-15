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Maltepe'de selde sürüklenen araç kamerada

Maltepe'de selde sürüklenen araç kamerada
Maltepe'de selde sürüklenen araç kamerada

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Maltepe’de selde sürüklenen atık konteyneri aracı teğet geçip sürüklendi. Aracın ve atık konteynırın sürüklendiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe’de selde sürüklenen araç kamerada - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Maltepe'de selde sürüklenen atık konteynırı aracı teğet geçip sürüklendi. Aracın ve atık konteynerinin sürüklendiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Abdullah Uğur
 

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