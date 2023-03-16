Maltepe'de sıfır araç almak isteyen vatandaşa bayi şoku

Sıfır kilometre araç satın almak isteyenlerin yaşadıkları sorunlar günden güne artarken bayilerde satılmayan otomobiller galeriler üzerinden satışa çıkarılıyor. Sıfır araç almak için harekete geçenler paraları oldukları halde stok sorunu ile karşılaşırken, geçen zaman diliminde araçların fiyat artışının bir anda etiketlere yansımasıyla bayilerde ''Aracımız yok'' ifadeleri kullanılıyor. Maltepe'de otomobil almak isteyen Yiğit Ayaydın ise gittiği bayiden kendisine 'sıfır araç yok' denilerek elleri boş dönerken, sıfır araçların bayiye yaklaşık 2 kilometre ötede bir inşaat halindeki otoparkta stoklandığını görünce şoke oldu. Bayi yetkilisine araçlarının olduğu belirten Ayaydın, bayi yetkilisinin "araç satış yemiştir” cevabıyla karşılaştığını ifade etti. Ayaydın, bir yılda almak istediği araçta fiyat farkının 200 bin TL'ye kadar ulaştığını söyledi.

“5 bin tane aracın inşaat alanında olması olması soru işaretlerini beraberinde getiriyor”

Bayiler tarafından araçların stoklandığını belirten Yiğit Ayaydın, “1 buçuk yıldır Fiat Egea aracı arayış durumundayım. Fiat bayisini 1 buçuk yıldır arıyorum. Araç olmadığını, gelmediğini bana söylüyorlar. Bugün sabah bayiye gitmek istedim. Gittiğimde bayide araba olmadığını söylediler tekrar. Bayiden çıkıp 2-3 km gittikten sonra bir inşaat içerisinde yaklaşık 5 bin civarı aracın olduğunu gördüm ve hepsi de Fiat'a ait. Yani 1 buçuk yıldır araba yoksa bu 5 bin tane aracın inşaat halindeki otoparkın içerisinde olması soru işareti. Araçların hepsinin üstünde toz var. Hani uzun zamandır orada durduklarına hem fikiriz. Yani bu konuda biz vatandaş olarak araç isteyenler olarak sıkıntı yaşıyoruz. Yani 1 buçuk sene önce ben aradığım zamanki fiyatı 250 bin ile 300 bin TL arasındaydı. Bugün 450 bin TL ama yine araç yok. Yok da bu arabalar nereden geliyor? Sürekli bir de bu şehir içinde tırların üstünde Fiat araçları. Bunlar bir yere gidiyor. Bir yerden birisi alıyor bunları. Bu şekilde mağduruz” dedi.

Araçların bayiler tarafından satılmadığını ifade eden Yiğit Ayaydın, “Bayinin genel müdürlüğünü aradım. Sizin bütün bayilerinizi aradığımda aracınız yok dediler. Ama biz böyle böyle bir araç kalabalığı gördük, inşaat içerisinde, bunlar nedir, ne değildir diye sorduğumda 'satış yemiştir, size geri dönüş yapacağız' dediler. Zaten bütün aradığımız Fiat bayileri size geri dönüş yapacağız diyor. Ama ne zaman? 1 buçuk yılda bir bayi arayıp da demez mi ki beyefendi bir araç geldi bunu size verelim mi? Aradığım bayi yok bin kişi sıra var. Ama sen şimdi inşaata arabaları doldurursan sıra olur. Yani eğer şimdi sorduğumuzda satılmış aracı kimse inşaatta bırakmaz. Alır kapısına çeker” diye konuştu.

Abdul Samet Kaya - Aykut Zor - Muharrem Çam



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