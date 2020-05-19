Maltepe'de silahlı saldırganın fırıncılara kurşun yağdırdığı anlar kamerada

Olay, iddiaya göre Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Santral Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. N.Y. isimli şahıs sokakta ekmek dağıtımı yapan fırıncı K.B. ve U.B. ile gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle arbede yaşandı. N.Y., fırıncılar tarafından darp edildi. Bunun üzerine olay yerinden ayrılan N.Y., bir silahla fırıncıların yanına tekrar geldi. Taraflar arasında tekrar yaşanan kavgada silahına davranan N.Y. fırıncılara birkaç el ateş etti. K.B. ve U.B. bacaklarından yaralanırken şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Şahsın fırıncılara silahla art arda ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde fırıncılar ile şahıs arasında arbede yaşanıyor. Ardından şahıs silahı ile ateş ederek iki fırıncıyı da vuruyor.