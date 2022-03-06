Maltepe'de Süreyya Paşa'nın kurumlara bağışladığı tarihi köşk harabeye döndü

Cumhuriyet'in ilk yıllarında batılılaşma girişimleriyle tanınan hayırsever Süreyya İlmen'in (Süreyya Paşa) kurumlara bağışladığı Maltepe'deki konağı çürümeye yüz tuttu.

İlmen, 1951'de Maltepe Başıbüyük Narlıdere mevkiindeki 1800 dönümlük arazisini, işçilere, yoksullara ve kimsesizlere hastane yapılması amacıyla SGK'ya bağışlamıştı.

İlmen'in adını taşıyan Süreyyapaşa Hastanesi'ne tepeden bakan 1800 dönümlük arazide bulunan tarihi Süreyya Paşa köşkü herhangi bir faaliyetten geçmediği için harabeye döndü.

Tarihi köşkün üst katlarından çürüyen ahşap parçalar zaman zaman aşağıya düşüyor. Köşkün çevresinde herhangi bir tedbir önleminin alınmaması ise dikkat çekiyor.

Öte yandan, tarihi Süreyya Paşa köşkünün yürek sızlatan hali dron ile havadan görüntülendi.

Mustafa Ayabakan - Sevgi Canpolat

