İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Maltepe'de sürücülerin yol ortasındaki yumruklu kavgası kamerada

Maltepe'de sürücülerin yol ortasındaki yumruklu kavgası kamerada
Maltepe'de sürücülerin yol ortasındaki yumruklu kavgası kamerada

Maltepe sahilde yol verme tartışması yaşayan iki araç sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. İkilinin yerlerde devam eden kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe’de sürücülerin yol ortasındaki yumruklu kavgası kamerada - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Maltepe sahil yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Işıklarda duran araç sürücüleri arasında devam eden sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Araçlarından inen taraflar dakikalarca kavga etti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde tartışan tarafların yumruklarla kavga ettiği ve yere düştükten sonrada kavgaya devam ettikleri görülüyor.

Cüneyt Sevindik - Muharrem Çam
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.