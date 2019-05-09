Maltepe'de takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Kaza, Kartal Kordonboyu Mahallesi sahil yolunda 17:30 sularında meydana geldi. Seyir halinde olan Mehmet Erdem T. yönetimindeki araç iddiaya göre önüne geçen bir araç sebebiyle kontrolden çıkarak orta refüje ardından kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak metrelerce sürüklendi. Araç sürücüsü Mehmet Erdem T. ile arkadaşı İbrahim Y. takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Olaya tanık olan vatandaşlar kaza yapan kişilerin yanına gelerek yardım ettiler. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri trafik akışını güvenli şekilde sağlarken, hurdaya dönen araç çekici yardımı ile yoldan çekildi.

Halit Arslan