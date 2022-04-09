Maltepe'de tarihi tekke harabeye döndü

Resmi kayıtlara göre, 1350-1375 yılları arasında kurulduğu bilinen ve adını 18. Yüzyılda Maltepe ve çevresinde şeyhlik postunda oturan Daver Baba'dan alan Daver Baba tekkesi bakımsızlık ve ilgisizlikten harabeye döndü. Kaderine terk edilen tekke ve hemen yanında bulunan eski yıllarda Başıbüyük Mahallesi'ne su kaynağı sağladığı bilinen ayazma bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Daver Baba tekkesinin kalıntı halde bulunan ve mezarı çevreleyen duvar kısımları, tekkenin etrafında biriken çöp yığınları ve tekkenin adeta bir mangal alanına dönmesi ise durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Atıl hale gelen ve adeta yürek sızlatan Daver Baba tekkesi ise havadan görüntülendi.

“Tekkenin biran önce onarılması lazım”

Konuyla ilgili konuşan Tarihçi ve yazar Halit Develioğlu, "Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan Daver Baba tekkesinin tarihi 1350-1375 yıllarına dayanıyor. Bu tekkeyi 18. yüzyılın başlarında Maltepe'de şeyhlik yapan Daver Baba Hazretleri tekkenin postuna oturuyor. Bu tekke daha sonra Nakşibendi tekkesi oluyor ve yıllar sonra bu tekke harabeye dönüyor ve ahşap tekke binası yerle bir oluyor. Daver Baba ve şehitlerin kabirleri şuan isimsiz ve harabe durumda. Bu tekkenin bir an önce onarılmasını istiyoruz. Tekkeler bizim irfan yuvamız. Anadolu kültürümüzün tapu senetleridir. Bizim ecdadımıza vefa göstermemiz gerekiyor. İnşallah bu tekke yakın zaman içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından planlanarak burayı kurtarırlar" dedi.

Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç