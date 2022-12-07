Maltepe'de tek teker üstünde çakarlı yolculuk kamerada

Olay dün akşam saatlerinde Maltepe'de meydana geldi. Bir grup motosikletli genç, D100 karayolunun yan yolu üzerinde tek teker üzerinde dakikalarca ilerledi. Tek teker üzerinde kullanılan motosiklette çakar olduğu da görüldü. Cadde üzerinde tek teker üzerinde seyahat eden gençler, hem kendi canını hem de trafikteki araç sürücülerini tehlikeye soktu. Araç trafiğinin bulunduğu yol üzerinde ilerleyen gençler o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam

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