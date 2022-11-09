İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Maltepe'de trafikte makas atan sürücüye para cezası

Maltepe'de trafikte makas atan sürücüye para cezası
Maltepe'de trafikte makas atan sürücüye para cezası

Maltepe D-100 Kara Yolu'nda trafikte makas atarak ilerleyen ve ehliyetsiz araç kullandığı öğrenilen sürücüye, ayrıca aracın sahibine toplam 9 bin 563 TL para cezası verildi.

Maltepe'de trafikte makas atan sürücüye para cezası - Tıkla İzle

Maltepe D-100 Kara Yolu'nda geçtiğimiz günlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirerek makas atan sürücünün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri araç sürücüsünün E.A. isimli kişi olduğunu tespit etti.

Konu ile ilgili yakalanan araç sürücüsü hakkında, 'Makas atmak' maddesinden bin 823 TL, 'Yakın takip' maddesinden 196 TL, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 196 TL, 'Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak' maddesinden 3 bin 674TL, araç sahibine de 'Sürücü belgesiz araç kullandırma' maddesinden 3 bin 674 TL olmak üzere, toplamda 9 bin 563 TL idari para cezası uygulandı.

Enes Şamil Gönenç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.