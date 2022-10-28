Maltepe'de yaşlı vatandaşa emeklilik şoku: 12 yıl sonra iptal edildi

Maltepe'de yaşayan Gazi Demir (67) isimli vatandaş, Bağ- Kur ile başladığı iş hayatına Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ile devam ederek 12 yıl önce emekli oldu. Demir, eczaneye ilaç almaya gittiğinde kendisinden ücret talep edilmesi üzerine emekliliğinin iptal edildiğini öğrendi. Emekliliği kendisine haber verilmeden iptal edilen Demir, SSK'nın 12 yıl boyunca kendisine verilen emeklilik maaşı ve ödenen ilaç ücretlerini de talep ettiğini iddia etti. Eşi ve kendisine ait ilaçları karşılayamadığını belirten Demir, konuya çözüm bulunmasını istedi.

“12 sene boyunca bana ödedikleri parayı geri istiyorlar”

Mağdur olduğunu söyleyen Gazi Demir, “Beni 12 yıl önce SSK'dan emekli ettiler. İlk olarak Bağ-Kur'la başladım daha sonra SSK'ya geçerek emekli oldum. 2 yıl önce beni çağırdılar. Geçmiş dönemde çalıştığım iş yeri ile alakalı bir problem çıkmış. Ben de o dönemki evraklarımı çalıştığıma dair gösterdim ve bana bir problem olmadığını söylediler. O günden sonra aslında bir problem yaşamadım. Dün eczaneye ilaç almaya gittiğimde emekliliğimin iptal edildiğini öğrendim. SSK binasına gittim onlar Bağ-Kur'a yönlendiriyor. Bağ-Kur farklı bir yere yönlendiriyor. Ben mağdur oldum. Şu an ilaç alacak paramız yok. Bana dava açmamı söylüyorlar. Avukatın parasını nasıl vereceğim? Ayrıca bugüne kadar bana ödenen emeklilik maaşını ve harcadığım ilaçların parasını geri alacaklarını söylüyorlar. Yani kısacası 12 sene boyunca bana ödedikleri parayı geri istiyorlar. Eşim hasta ilaç alamıyoruz. Benim elimde evraklarım var, çalışma hayatım var, 12 yıldır neden bana ulaşmadılar?” dedi.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam

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