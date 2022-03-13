Maltepe'de yoğun kara dayanamayan ağaç, park halindeki 2 aracın üstüne devrildi

Ağaç devrilmesi Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Ceyhan Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacı, yoğun kar yağışına dayanamayarak Nissan markalı 34 UV 2225 plakalı araca ve 34 TP 2982 plakalı Volkswagen marka aracın üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle park halindeki 2 araç hasar alırken, yanda bulunan elektrik direğinin kabloları da ağacın dallarına takılınca elektrik direği de devrildi. Olayı gören apartman sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı bir süre trafiğe kapatınca elektrik ekipleri de yere savrulan kablolara müdahale etti. Belediye ekipleri ise devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

“Yağan kardan dolayı ağaç kendi ağırlığına kara dayanamadı, devrildi”

Konu hakkında konuşan araç sahibi Ercan Gözaydın, “Çam ağacımız yaşlı. Bununla ilgili bakım yapılması ya da kesilmesiyle ilgili geçen seneden beri yetkilileri arıyoruz. Fakat bize apartman tutanağı tutacaksınız, Orman Bakanlığı'na söyleyeceksiniz gibi bilgilerden dolayı bize geri dönüş yapmadılar. Karar defteri istediler onu hazırlamaya çalışıyorduk. Sabah bir şey yoktu ama dün yağan kardan dolayı ağaç kendi ağırlığa dayanamadı, devrildi. Benim arabam da altında kaldı. Elektrik direği de kablodan dolayı devrildi. Şu an çamın altı tam gömülü göremiyorum ama herhalde ufak tefek göçükler olduğunu tahmin etmiyorum. Kalkınca göreceğiz, bekliyoruz” dedi.

Halit Arslan - Sevgi Canpolat



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