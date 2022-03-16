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Maltepe'de yol verme kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu

Maltepe'de yol verme kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu
Maltepe'de yol verme kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu

Maltepe D-100 kara yolunda, yol verme meselesi yüzünden tartışan servis sürücüsü ile otomobil sürücüsü birbirine girdi. Kara yolunun ortasında yaşanan kavga boks ringlerini aratmazken, sürücüler hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. O anlar, başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Maltepe’de yol verme kavgasında tekmeler yumruklar havada uçuştu - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Maltepe'de D-100 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunda seyir halindeki servis minibüsünün sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. D-100 karayolunun ortasında tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Trafiğin ortasındaki kavga boks ringlerini aratmazken, sürücüler hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Kavga nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, sürücüler korna çalarak kavga eden taraflara tepki gösterdi. O anlar, başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Aykut Zor - Mustafa Biçer
 

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