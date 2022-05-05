Maltepe'deki dereler artık çok daha temiz

Anadolu yakasının genelinde bir yıldır sürdürülen proje çerçevesinde Maltepe sınırlarında bulunan derelerin tamamında temizleme çalışmaları tamamlanıyor. Maltepe sakinleri çalışmalar nedeniyle Başkan Ali Kılıç ve Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü talebi üzerine İSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Asya Kanal İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan ‘‘Büyükyalı Deresi Islah Çalışması'' son hız devam ediyor. Yaklaşık bir yıldır İSKİ ekipleri tarafından titizlikle sürdürülen proje, Maltepe sınırlarında gerçekleştirilen temizleme çalışmalarında sona gelindi.

Tamamı atıklardan arındırıldı

Maltepe genelinde Kördere 2 Deresi, Küçükyalı Deresi, Cemalbey Deresi, Esenyurt Deresi ve Tugay Deresi ıslah çalışmaları tamamlanan dereler arasında bulunuyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde tüm dereler teknik olarak açık batık kesit ve kapalı kesit dere temizliği şeklinde tanımlı çalışmalar olarak sürdürüldü. Yetkililerden alınan bilgiye göre ise Büyükyalı Deresi çalışmasının iki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Ve son olarak Karadut Deresi ıslah çalışmaları ise Ramazan bayramından hemen sonra başlatılarak 10 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Böylelikle Maltepe'de bulunan tam 7 derenin tamamında atık su, yağmur suyu, dere temizlik bakım ve onarımı böylelikle tamamlanmış olacak. Yüzünü gösteren güneş ile birlikte ilkbahar ve yaz mevsimine adım atarken, proje bitiminde ilçedeki derelerin tamamı atıklardan arındırılarak en önemlisi kötü koku oluşması engellenmiş olacak.

4 bin metreküp balçık

Nisan başlarında sona eren Küçükyalı Deresi dere ıslah çalışması sonucunda 937 metreküp balçık dereden arındırıldı, Tugay Deresi ıslah çalışması sonucunda 123 metreküp, Kördere2 Deresi ıslah çalışması sonucunda 231 metreküp, Esenyurt Deresi ıslah çalışması sonucunda 82 metreküp ve son olarak tamamlanan Cemalbey Deresi ıslah çalışması sonucunda da 163 metreküp teressubat, katı atık malzeme ve balçığın dereden temizlendiği verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Ayrıca, 3 bin metrekarelik alanda çalışma yapılan ve iki hafta içerisinde tamamlanacak olan Büyükyalı Deresi ıslah çalışması sonucunda dereden yaklaşık 2 bin 2 bin 500 metreküp balçık temizliğinin yapılacağı öngörülüyor. Büyükyalı Deresi temizliği devam ederken, temizliğine başlanacak olan Maltepe'nin son deresi olan Karadut Deresi ıslah çalışması sonucunda ise 3 bin 987 metrekarelik bir alanda temizleme çalışması planlanıyor. Sona yaklaşılan proje bitiminde Maltepe genelinde toplamda 32 bin 704 metrekare alanda yapılmış olacak dere ıslah çalışmasında yaklaşık 4 bin metreküp teressubat, katı atık malzeme ve balçık temizliğinin tamamlanmış olacağı belirtildi.

Kılıç ve İmamoğlu'na teşekkür

Çalışmaları merakla izleyen vatandaşlar ise yetkililerden bilgi alıp, yapılan çalışmanın amacını öğrendikten sonra kötü koku oluşmasını engellemek ve daha temiz bir Maltepe için çalışma yürüten yetkililere, başta Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tüm emeği geçen çalışanlara teşekkürlerini iletti.

Sevgi Canpolat

