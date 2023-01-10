Maltepeli gençler, Cumhuriyet'in 100. yılını Redd ile kutlayacak

Maltepe Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Maltepeli gençler için "100. Yıl Cumhuriyet Gençlik Konseri" düzenleyecek. Konserde, Türk rock müziğinin ünlü grubu "Redd" sahne alacak. Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş'ten oluşan grup, 12 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde sahne alacak. İlk albümünü 2005 yılında yayınlayan, sonrasında pek çok özgün çalışmaya ve film müziğine imza atan Redd, sevilen şarkılarını Maltepeli müzikseverler için seslendirecek. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenecek program, halka açık ve ücretsiz şekilde gerçekleştirilecek. Programın davetiyeleri, etkinlik tarihinden iki gün önce Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi gişesinden ve www.tskm.org.tr adresinden edinilebilir.

Gamze Çevrim



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