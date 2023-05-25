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Malzeme deposu alev alev yandı

Malzeme deposu alev alev yandı
Malzeme deposu alev alev yandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir malzeme deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Malzeme deposu alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, gece saatlerinde Osmancık'ın Şenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, malzeme deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ahşap ve plastik malzemelerin bulunduğu depoda kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İsmail Kabakdere - İlkay Sever

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