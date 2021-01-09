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Mamak'taki işyerlerinde dezenfekte işlemi

Mamak'taki işyerlerinde dezenfekte işlemi
Mamak'taki işyerlerinde dezenfekte işlemi

Mamak Belediyesi, salgın süresince cadde ve sokaklarla birlikte iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin talimatları ile halk sağlığı için yapılan dezenfekte işlemleri, mahalle mahalle, işyerleri steril hale getiriliyor.

Salgının en yüksek olduğu dönemlerde taksi durakları, parklar, halkın yoğun kullandığı alanlar, aile sağlık merkezleri, eczaneler ve ilçe genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte ettiklerini, cadde ve sokakları virüse karşı etkili özel solüsyonlarla temizlediklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak genelindeki tüm işyerlerinde dezenfekte işlemlerine devam ediyoruz. Ekiplerimiz, halkımızın ve esnafımızın sağlığı için dezenfekte işlemlerine devam ediyor.Maske, mesafe ve hijyen şart. Her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

 

Mustafa Cenik

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