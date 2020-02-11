Mamut'ta yer alacak yeni yetenekler belli oldu

Önceki 7 yılında dünyanın muhtelif noktalarından 367 umut vaad eden bağımsız yeteneği sanat profesyonelleriyle buluşturan Mamut Art Project'in 8'inci kez 1-5 Nisan tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek.

Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut Art Project, sekizinci kez güncel sanatta umut vaat eden taze yeteneklere, işlerini sergileyeceği benzersiz bir keşif alanı sunuyor. Her yıl alanında uzman isimlerden jüri üyeleri tarafından belirlenen sanatçılara disiplinlerarası bir paylaşım ve sergileme imkânı sunan Mamut Art Project'in bu yılki jürisinde; Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım Programı Koordinatörü, sanatçı ve müzisyen Selçuk Artut, küratör, yazar ve SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra, sanatçı Aslı Çavuşoğlu; artSümer Galeri Kurucusu Aslı Sümer, OMM- Odunpazarı Modern Müze'nin kurucusu ve koleksiyoner Erol Tabanca bulunuyor.

Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan Mamut, sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyoner, küratör, galeri, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlıyor. Yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art Project, önceki yedi yıl boyunca 367 kadar umut vaat eden yeteneği sanatseverlerle buluşturdu.

Bin 500 başvuru yapıldı

Yapılan bilgilendirmede; sadece son 3 yılda 53 bin kişi tarafından ziyaret edilen Mamut Art Project'in bu yılki başvuru sürecinde; Mamut ekibi Portfolyo Günleri kapsamında toplamda 250'yi aşkın sanatçı ile birebir portfolyo görüşmeleri gerçekleştirdi. Mamut'a 2020 edisyonu için Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden bin 500 başvuru yapıldı ve bu zamana kadar ulaşılan en yüksek sayı oldu.

1-5 Nisan'da KüçükÇiftlik Park'ta

8'inci edisyonunda yepyeni sanatçıları ile kapılarını açmaya hazırlanan Mamut Art Project bu yıl da 25'i kadın, 20'si erkek 45 sanatçının ve çeşitli sanat dallarının bir arada görülebileceği heyecanlı bir seçki sunacak. Sanatçıların eserleri, 1-5 Nisan tarihleri arasında mekân sponsoru KüçükÇiftlik Park'ta kurulacak bin 800 metrekarelik dev çadırda sergilenecek.

Sanatın genişleyen yönü ve açılımlarıyla sergilenecek işler arasında seramik, heykel, ahşap gibi üç boyutlu çalışmalar, video, animasyon, illüstrasyon, dijital, fotoğraf, kolaj, yerleştirme, sokak sanatı ve resim dahil olmak üzere birçok alanda üretimler yer alıyor. Sanatseverler bu sene gerçekleşecek Mamut'ta değişen dünya algısı, ekoloji, yeni form ve yapı arayışının ışığında; ses algısı, küresel sorunlar odağında insan gibi güncel konuların özgün yorumlarını deneyimleyebilecek.

45 sanatçının farklı teknik ve malzeme kullanılarak üretilmiş eserleri Ceren Özşahin (MAP'17) ve Zeynep Tümertekin'in (MAP'19) tasarladığı sergi düzeninde izleyicilerle buluşacak. Geçen yıl ziyaretçilerden büyük övgü alan Mamut'un yeni tasarımı, fuar algısı oluşturan konsept yerine, sanat eserlerinin birbirleriyle ilişkisini güçlendiren, ziyaretçiyi içine alarak dolaşımı rahatlatan alternatif bir sergileme alanı sunuyor.