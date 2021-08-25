Manavgat Şelale'sinden su alan yangın helikopterinin rüzgarı, gölgelikleri uçurdu

Manavgat Hatipler Mezarlığında çıkan yangın, mahalle sakinleri, orman işletme, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürülürken, yangını ilk gören mahalle sakinleri yangının mezarlıkta kovanları bulunan arıcının tütsü yapması sırasında ormana ateş kaçırması sonucunda meydana geldiğini iddia ettiler.

Diğer taraftan yangına müdahalede bulunan helikopterin ırmaktan su alması sırasında şelalede bulunan turistlere korku dolu anlar yaşattığı bildirildi.

Helikopterin daha önceki yangınlarda şelalenin alt ve üst kısmındaki geniş alanlardan su aldığı, bu kez alt kısmındaki geniş alanda yüzen şahıslar olması nedeniyle şelalenin hemen altından su aldığı ve inip kalkarken etrafa saçtığı rüzgarın şelaledeki gölgelikleri havada uçuşturduğu bildirildi. Bazı vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntülerde helikopterin ırmaktan su alması, etrafa saçtığı rüzgar ve gölgelikler havada uçuşurken kaçan müşteriler görüldü.

“Şezlonglar, şemsiyeler, gölgelikler insanların üzerine uçuştu”

Şelalede tesis yetkilisi olarak görev yapan Mete Keçer, “Daha önce yangın söndürme helikopteri geldiğinde ya aşağıdan alıyordu suyu ya da şelalenin üst tarafından alıyordu. Sanırım insanlar yüzdükleri için aşağıya yaklaşamadılar. Suyu buradan almak zorunda kaldılar. O esnada da tam öğlen yemeği vaktiydi ve müşteriler vardı. Ciddi manada şezlonglar, şemsiyeler, gölgelikler insanların üzerine uçuştu. İnsanlar da büyük bir panik yaşadılar” diye konuştu.

Cemal Turan Kaya - Arif Kaplan

