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Manavgat ve Akseki için yardım tırı yola çıktı

Manavgat ve Akseki için yardım tırı yola çıktı
Manavgat ve Akseki için yardım tırı yola çıktı

CarrefourSA, çıkan yangınların ardından Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerine bir tır dolusu yardım gönderdi.

Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürerken, CarrefourSA Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerine yardım tırı gönderildiğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerinde çıkan yangınlar sonucunda bölgede yer alan kamu kurumlarına su, gıda ve hijyen malzemesi dağıtımları yapmaya başladık. Yangından etkilenen tüm canlılar ve ormanlar için büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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