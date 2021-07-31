Manavgat yangının şehit ateşi Manisa'ya düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan 2 işçi şehit oldu. Şehit olan orman işçilerinden Yaşar Cinbaş'ın Kırkağaç ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi, İlçe Kaymakamı Murat Büyükköse ve Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz verdi. Sosyal medya hesabından acı haberi paylaşan Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, "Manavgat'taki yangına müdahale eden orman işçilerinden 2'sinin şehit olduğunu, şehitlerimizden birinin Kırkağaç Orman İşletme Şefliğinde görevli Yaşar Cinbaş olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hakan Demir

