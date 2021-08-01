Manavgat yangınında vatandaşlar da canla başla çalışıyor

Manavgat ilçesinde 5 gün önce öğle saatlerinde 4 noktada aynı anda başlayan yangın halen devam ediyor. Birçok mahallenin yandığı, hayvanların telef olduğu dekarlarca ormanlık alanın etkilendiği yangın Taşağıl bölgesinde etkisini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri bölgeye girişi kapatırken, karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Ekiplerin yardımına vatandaşlar da koştu.

Yamaçlık alana hortum çekmeye yardım eden vatandaşlar, diğer taraftan da testereler ile kesim yapıyor. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede kızılçam ağaçlarının zaman zaman alevlendiği görüldü.

İsa Akar - Akif Yılmaz



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