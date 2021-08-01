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Manavgat yangınında vatandaşlar da canla başla çalışıyor

Manavgat yangınında vatandaşlar da canla başla çalışıyor
Manavgat yangınında vatandaşlar da canla başla çalışıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını devam ediyor. İtfaiye erleri ve vatandaşlar yangını söndürebilmek için var gücüyle çalışıyor.

Manavgat yangınında vatandaşlar da canla başla çalışıyor - Tıkla İzle

Manavgat ilçesinde 5 gün önce öğle saatlerinde 4 noktada aynı anda başlayan yangın halen devam ediyor. Birçok mahallenin yandığı, hayvanların telef olduğu dekarlarca ormanlık alanın etkilendiği yangın Taşağıl bölgesinde etkisini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri bölgeye girişi kapatırken, karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Ekiplerin yardımına vatandaşlar da koştu.

Yamaçlık alana hortum çekmeye yardım eden vatandaşlar, diğer taraftan da testereler ile kesim yapıyor. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede kızılçam ağaçlarının zaman zaman alevlendiği görüldü.

İsa Akar - Akif Yılmaz
 

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