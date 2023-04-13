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Manavgat'ta 3 katlı binanın çatısında çıkan baca yangını korkuttu

Manavgat'ta 3 katlı binanın çatısında çıkan baca yangını korkuttu
Manavgat'ta 3 katlı binanın çatısında çıkan baca yangını korkuttu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan baca yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kasaplar Mahallesi 8527 sokakta 3 katlı binanın çatısındaki bacada çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler ve polis sevk edildi. Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangın tüpüyle yangını büyümeden söndürdü. Ekipler ayrıca, baca ve çevresinde yeni bir yangın çıkmaması için soğutma çalışması yaptı.

Arif Kaplan

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