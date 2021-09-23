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Manavgat'ta aynı bölgede ikinci yangın

Manavgat'ta aynı bölgede ikinci yangın
Manavgat'ta aynı bölgede ikinci yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Manavgat'ta aynı bölgede ikinci yangın - Tıkla İzle

Manavgat Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki Altınkaya Oluk mevkisinde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ve 8 helikopterin müdahalede bulunduğu yangına yer ekiplerinin de ulaşmak üzere olduğu bildirildi. Rüzgarın da olduğu bölgede yangının yayılarak devam ettiği belirtildi.

Öte yandan dün yine aynı bölgede yangın çıkmış, 1 dönümlük alan zarar görmüştü.

Yer ekipleri yangın bölgesine helikopterle bırakılıyor

Örtü şeklinde devam eden yangında yayılmanın büyük ölçüde durdurulduğu, kontrol çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. Arazözlerin ulaşamadığı alanlara arazöz ekipleri helikopterlerle yangın bölgesine taşınıyor. Böylelikle çok sayıda ekibin de yangına karadan müdahalesi başladı.


 

Arif Kaplan-Gazi Taş
 

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