Manavgat'ta çamura dönen göletlerde balık ölümleri

Manavgat Barajı'nın yaklaşık 300-400 metre Ulukapı tarafında, Oymapınar Mahallesi'ne bağlı Asarönü mevkiinde yaşanan balık ölümlerinin önüne geçilemiyor.

Manavgat Irmağı'nda enerji üretimi için su toplanması arasında su seviyesi 8-10 metre yükselip Asarönü mevkiinde göletler oluşurken, su seviyesinin düşmesiyle birlikte göletler kuruyup çamura dönüşüyor. Su seviyesinin yüksek olduğu, göletlerin oluştuğu süreçte, göletlerin ırmağa göre durgun olması nedeniyle anaç sazanlar yumurtalarını bırakmak amacıyla göletlere giderken, su seviyesinin düşmesiyle birlikte geriye dönemeyince telef oluyor.

Bölgede binlerce irili ufaklı balık bulunurken, havaların ısınmasıyla birlikte çürümeye başlayan balıklar etrafa çirkin kokular salıyor.