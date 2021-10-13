İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı
Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polisin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 18 kişi yakalandı. Şüphelilerden 9’u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 18 kişiden 9'u Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 18 yıl 6 ay ceza ile aranan E.A., 5 yıl 5 ay ceza ile aranan Ç.K., 3 yıl 3 ay 5 gün ceza ile aranan R.Ü., 1 yıl 8 ay ceza ile aranan A.O.D., 1 yıl 1 ay 10 gün ceza ile aranan T.K., 6 ay ceza ile aranan A.Y., 3 ay ceza ile aranan F.N., 3 bin lira para cezası ile aranan H.G. ve 2 bin 100 lira para cezası ile aranan A.B. ise tutuklanarak Alanya F Tipi Cezaevine teslim edildi.

Arif Kaplan
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.