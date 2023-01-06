Manavgat'ta depo yangını

Yangın, Sarılar Mahallesi 3059 Sokak'taki bir apartmanın deposunda çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, ihbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Binanın arka bahçesinde depoda çıkan yangında, odunların ve diğer malzemelerin tutuşmasıyla birlikte alevler ortalığı aydınlattı. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin yakındaki evlere sıçramasını önledi. Tüpler ve diğer malzemeler güvenli şekilde dışarı çıkarıldı.

Arif Kaplan

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