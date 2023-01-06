İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manavgat'ta depo yangını

Manavgat'ta depo yangını
Manavgat'ta depo yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın depo kısmında başlayan yangın, bina ve mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yaşanan panik ve yardım çığlıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Manavgat'ta depo yangını korku dolu anlar yaşattı - Tıkla İzle

Yangın, Sarılar Mahallesi 3059 Sokak'taki bir apartmanın deposunda çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, ihbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Binanın arka bahçesinde depoda çıkan yangında, odunların ve diğer malzemelerin tutuşmasıyla birlikte alevler ortalığı aydınlattı. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin yakındaki evlere sıçramasını önledi. Tüpler ve diğer malzemeler güvenli şekilde dışarı çıkarıldı.

Arif Kaplan

İLGİLİ HABER
Ankarada korkutan yangın Ankara’da korkutan yangın
İLGİLİ HABER
Yusufelinde yakıt istasyonu yakınında korkutan yangın Yusufeli’nde yakıt istasyonu yakınında korkutan yangın
İLGİLİ HABER
Antalyada çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü Antalya'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.