Manavgat'ta fırtına iş yerinin çatısını caddeye uçurdu

Şiddetli fırtına ve yağmur Manavgat ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli fırtına, Manavgat Side yolu Manavgat Caddesi üzerinde bulunan deri mağazasının çatısının yola uçmasına neden olurken, araçlar çatının üzerlerine düşmesinden saniyelerle kurtuldu.

Dev çatı, fırtınayla birlikte birkaç kez bulunduğu yerden havalandıktan sonra yola düşerken Side istikametinden Manavgat istikametine giden araçlar, kırmızı ışık yanması sayesinde çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular. Büyük bir gürültüyle düşen çatı, Manavgat Caddesinde Side istikametinden Manavgat istikametine olan yolun uzun süre trafiğe kapanmasına neden olurken, trafik ekipleri yolda önlem aldı. Yol, çatının kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

“Neye uğradığımızı anlayamadık”

Olay sırasında mağazanın içerisinde olduklarını belirten mağaza sahibi “Her şey bir anda oldu. Fırtına şiddetli bir şekilde esti ve gürültüyle birlikte dışarı çıktık. Çatıyı aşağıda gördük. Allah'tan çatı düşerken araç ve insan yoktu” diye konuştu.

Arif Kaplan

