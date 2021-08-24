Manavgat'ta mezarlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

Manavgat Hatipler Mezarlığında ormanlık alanda çıkan yangın, orman işletme ekipleri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeleri ve vatandaşların müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışması yaparken mahalle sakinleri mezarlık içerisindeki ormanlık alanda bulunan arı kovanlarına tepki göstererek yangının kovanların hemen yanı başından çıktığını arıcının tütsü yaparken, ateşi ormana kaçırdığını ve yangının bundan dolayı çıktığını iddia etti.

Cemal Turan Kaya - Arif Kaplan



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