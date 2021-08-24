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Manavgat'ta mezarlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

Manavgat'ta mezarlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı
Manavgat'ta mezarlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir mezarlık içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgede yaşayan mahalle sakinleri ise, mezarlık içerisindeki arı kovanlarına tepki göstererek yangının bu sebeple çıktığını iddia etti.

Manavgat Hatipler Mezarlığında ormanlık alanda çıkan yangın, orman işletme ekipleri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeleri ve vatandaşların müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışması yaparken mahalle sakinleri mezarlık içerisindeki ormanlık alanda bulunan arı kovanlarına tepki göstererek yangının kovanların hemen yanı başından çıktığını arıcının tütsü yaparken, ateşi ormana kaçırdığını ve yangının bundan dolayı çıktığını iddia etti.

Cemal Turan Kaya - Arif Kaplan
 

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