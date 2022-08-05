Manavgat'ta otomobil traktör çarpıştı: 6 yaralı

Kaza; Manavgat Beydiğin Mahallesi, yeni Konya yolu üzerinde meydana geldi. Taşağıl istikametine seyir halinde bulunan Mahir Merdun'un idaresindeki 34 FZ 0607 plakalı otomobil ile tali yoldan ana yola çıktığı iddia edilen Mehmet Kaya'nın kullandığı 07 L 6849 plakalı traktör çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndü, traktör ise parçalara ayrılarak yola savruldu. Kazada traktör sürücü Mehmet Kaya, otomobilde yolcu olarak bulunan Nusra Aktaş, Muhammed Emin Merdun, Ayşe Beyza Merdun, Fazilet Merdun ve Serdar Yıldız yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Arif Kaplan