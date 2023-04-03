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Manavgat'ta trafik kazası: 1'i çocuk 2'si kadın 3 kişi yaralandı

Manavgat'ta trafik kazası: 1'i çocuk 2'si kadın 3 kişi yaralandı
Manavgat'ta trafik kazası: 1'i çocuk 2'si kadın 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk, 2’si kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Hülya Eren Ertekin'in kullandığı 07 L 1969 plakalı otomobil ile Çiğdem Savaş'ın kullandığı 31 FN 040 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi. Araçların hurdaya döndüğü kazada 07 L 1969 plakalı aracın sürücüsü Hülya Eren Ertekin ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Azer Kutay Terim ve Ruhnaz Saldıran yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arif Kaplan

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