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Manavgat'taki orman yangını büyümeden söndürüldü

Manavgat'taki orman yangını büyümeden söndürüldü
Manavgat'taki orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki çıkan orman yangını büyümeden söndürülürken, 4 dönümlük alan zarar gördü.

Manavgat'a bağlı Uzunlar Mahallesi Havut mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine harekete geçen ve kısa sürede bölgeye ulaşan yangın söndürme ekiplerine 3 uçak ve 2 helikopter hava desteği verdi. Orman İşletmesine ait arazözlerin yanında Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler birimine ait su tankerlerinin de desteğiyle yangın fazla yayılmadan söndürüldü. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 4 dönümlük orman alanı zarar gördü.

Arif Kaplan

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