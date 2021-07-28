İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manavgat'taki orman yangını çok yönlü araştırılıyor

Manavgat'taki orman yangını çok yönlü araştırılıyor
Manavgat'taki orman yangını çok yönlü araştırılıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda başlayan orman yangınları ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında güvenlik kameraları mercek altına alınarak çok yönlü araştırmanın sürdüğü bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı ile orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delillerin araştırılmasına devam edildiği bildirildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.

Arif Kaplan
 

İLGİLİ HABER
Bakan Kocadan Manavgat yangını açıklaması Bakan Koca'dan Manavgat yangını açıklaması
İLGİLİ HABER
Manavgattaki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü
İLGİLİ HABER
Manavgattaki yangın mezarlıkları bile küle çevirdi Manavgat’taki yangın mezarlıkları bile küle çevirdi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.