Manavgat'taki orman yangını çok yönlü araştırılıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı ile orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delillerin araştırılmasına devam edildiği bildirildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.

Arif Kaplan



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