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Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü

Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü
Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan ve 4 mahalleye sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gökyüzünün dumanla kaplandığı, güneşin adeta kızıla büründüğü yangın alanı havadan drone ile görüntülendi. Çalışmalara havadan 19 helikopter destek veriyor.

Manavgat'taki orman yangını havadan görüntülendi, gökyüzü dumana büründü - Tıkla İzle

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nnde saat 12.00 sularında çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile bir anda büyüdü. 4 mahallede etkili olan yangını söndürmek için 2 uçak, 19 helikopter, 191 arazöz ve bine yakın orman işçisi mücadele ediyor.

Yangının ilk çıkış noktası olarak bilinen Yeniköy Mahallesi'nde ise söndürme çalışmaları havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde gökyüzünün adeta dumanla kaplandığı, güneşin renginin kızıla büründüğü görüldü. Aynı anda 4 helikopter de havadan söndürme çalışmasına destek veriyor.

Ertuğrul Gün- Akif Yılmaz
 

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