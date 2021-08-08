Manavgat'taki yangın Lyrbe Antik Kenti'ne de zarar verdi

Manavgat'ta 28 Temmuz tarihinde 4 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangınlarından Bucakşeyhler Mahallesi sınırlarında bulunan Lyrbe Antik Kenti de etkilendi. Mahallede bazı evler, çok sayıda ağaç ve tarım arazisi yangında zarar gördü.

Helenistik Çağ'da M.Ö 3. Yüzyıl'da kurulan kent, mahallenin hemen üzerinde tepe bir noktada yer alıyor. Mahallenin içinden geçilerek ulaşılan kentin yangın nedeniyle çevresindeki ağaçların yanarak siyaha büründüğü, yaprakların ise kuruduğu görüldü.

Kızılçam ağaçlarının içinde kalan kentin birçok yapısının yıkıldığı ve yangın nedeniyle zarar gördüğü gözlemlendi. Hellenistik, Bizans ve Roma dönemine ait kalıntıların olduğu antik kentte, Pamfilya bölgesinin en iyi korunmuş agorası da yer alıyor.

Hamam, tapınak, sarnıç, kilise ve mezar yapılarının yer aldığı kentte, bu yapıların yangın nedeniyle bazı bölgelerinin siyahlaştığı görüldü. Yangından en az etkilenen bölümün ise agora olduğu dikkat çekti.

Agoranın dış kısmındaki ağaçlar yanarken, bazı ağaçların ise yeşil kaldığı görüldü. Birçok ağacın yıkıldığı kentte, bazı bölümlerde ise çökmeler oldu. Kentin geçiş güzergahı ise alevler nedeniyle simsiyah oldu.

Öte yandan kent içinde yıkılan bir ağacın hala yanmaya devam ettiği görüldü.

İsa Akar - Ahmet Serdar Eser



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