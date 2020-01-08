Manchester artık mavi!

İngiltere Lig Kupası bu akşam dev bir derbiye sahne oldu. Manchester şehrinin iki devi Manchester United ve Manchester City Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Maçtan önce medyada bu maçın oldukça çekişmeli geçeceği konuşulurken, Guardiola ile birlikte maviler ilk dakikadan itibaren ağır basan taraf oldu. Maçın ilk saniyesinden itibaren geriye yaslanan ve hücuma çıkmakta oldukça güçlük yaşayan kırmızılar, bunun sonucunda kalesinde peşpeşe golleri gördü. Savunmasından hücumuna, orta sahasından kalecisine her alanda rakibinden çok daha geride kalan Manchester United, 70. dakikada Rashford'un ayağından bir gol bulsa da maçı kazanmasına yeterli olmadı ve başta Ole Gunnar Solskjaer olmak üzere eleştiri oklarının hedefi olmaya devam etti.

Öte yandan Manchester City 17. dakikada Bernardo Silva'nın ayağından usta işi bir golle, 33'te Mahrez ve 39'da Andreas Pereira'nın kendi kalesine attığı gollerle rövanş öncesinde büyük avantaj kazandı. Guardiola'nın talebeleri ezeli rakibinden son maçta ligde aldığı yarayı unutturarak Manchester'ın mavi olduğunu gösterdi.

Fatih Burak Yıldırım