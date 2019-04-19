Manchester City ile Tottenham bu sefer ligde rakip

Avrupa'da bu hafta birçok önemli karşılaşma oynanacak. Onlardan birisi de geçtiğimiz günlerde UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında karşılaşan Manchester City ile Tottenham arasında olacak. Premier Lig'deki müsabaka yarın saat 14.30'da Etihad Stadyumu'nda yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Manchester, Liverpool ile girdiği şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor ve bu maçtan galip gelmek zorunda. Hafta içi Manchester City'yi Şampiyonlar Ligi dışına iten Tottenham da ise moraller yerinde.

Ligde Pep Guardiola'nın talebeleri bir maç eksikle 83 puanla ikinci sırada yer alırken, Mauricio Pochettino'nun öğrencileri de 1 maç eksiğiyle 67 puanla üçüncü bulunuyor.

Oğuzhan Ort