Manchester City, İstanbul biletini aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti. Mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetti. Maça hızlı başlayan ev sahibi, organize ataklarla ve hızlı geçiş hücumlarıyla etkili oldu. Karşılaşmanın 23. dakikasında ceza sahası dışı sağ çaprazdan Kevin De Bruyne'nin pasında topla buluşan Bernando Silva'nın şutunda top ağlara gitti ve İngiliz ekibi 1-0 öne geçti. City, karşılaşmanın 37. dakikasında Jack Grealish'in pasında İlkay Gündoğan'ın şutu kaleci Courtois'dan döndü. Dönen topu Bernando Silva topu kafayla ağlara yolladı ve ilk yarı Manchester City'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı yüksek tempoda başladı. 76. dakikada Kevin De Bruyne'nin kullandığı serbest vuruşta, Real Madridli Militao'nun ters bir vuruşla topu kendi kalesine attı ve İngiliz ekibi skoru 3-0 yaptı. Mücadelenin 90+2. dakikasında Julian Alvarez sahneye çıktı ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. (4-0)

Manchester City, 1-1'in rövanşında Real Madrid'i sahasında 4-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi ve Inter ile eşleşti.

Bu sonuçla Manchester City, 2020-2021 sezonundan sonra ilk kez finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu finali 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Furkan Kayıkci



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.