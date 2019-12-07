İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manchester City Manchester United Canlı İzle| City United Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Manchester City Manchester United Canlı İzle| City United Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Manchester City Manchester United Canlı İzle| City United Canlı Skor Maç Kaç Kaç

İki İngiliz ekibi Machester City ile Manchester United bu akşam karşı karşıya geliyor. İşte bu zorlu maça dair detaylar...

Manchester City Manchester United canlı izle... İngiltere Premier Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Manchester derbisinde Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maçı kazanmak istiyor. Mücadeleye ilişkin bilgiler ise işte burada yer alıyor... 

Manchester City - Manchester United muhtemel 11'ler

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Fernandinho, Mendy, Bruyne, Rodrigo, David Silva, Bernardo Silva, Jesus, Sterling

Manchester United: De Gea, Bissaka, Lindelöf, Maguire, Young, Fred, McTominay, James, Lingard, Rashford, Greenwood

Saat 20:30'da başlayacak mücadele S Sport'tan canlı olarak ekranlara gelecek. 

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEYEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DİKKAT: ÜYELİK GEREKTİREBİLİR

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.