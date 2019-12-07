Manchester City Manchester United Canlı İzle| City United Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Manchester City Manchester United canlı izle... İngiltere Premier Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Manchester derbisinde Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maçı kazanmak istiyor. Mücadeleye ilişkin bilgiler ise işte burada yer alıyor...

Manchester City - Manchester United muhtemel 11'ler

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Fernandinho, Mendy, Bruyne, Rodrigo, David Silva, Bernardo Silva, Jesus, Sterling

Manchester United: De Gea, Bissaka, Lindelöf, Maguire, Young, Fred, McTominay, James, Lingard, Rashford, Greenwood

Saat 20:30'da başlayacak mücadele S Sport'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

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