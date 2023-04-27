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Manchester City'nin zirve inadı

Manchester City'nin zirve inadı
Manchester City'nin zirve inadı

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Premier Lig’in 33. haftasında Manchester City, Arsenal'i 4-1 mağlup ederek liderle puan farkını 2'ye indirdi.

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta mücadelesinde lider Arsenal, Manchester City ile Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi, mücadelenin 7. dakikasında Kevin De Bruyne ile 1-0 öne geçti. Manchester City, 45+3. dakikada John Stones ile farkı 2'ye çıkardı soyunma odasına 2-0 önde girdi. Karşılaşmanın 54. dakikasında Kevin De Bruyne ile bir gol daha bulan maviler, skoru 3-0 yaptı. Arsenal, 86. dakikada Rob Holding'in golüyle farkı 2'ye indirse de 90+5. dakikada Erling Haaland skorun belirleyen golü kaydetti. (4-1)
Bu sonuçla Arsenal 75 puanda kalırken, Manchester City ise puanını 73 yükseltti ve şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti.

Furkan Kayıkci
 

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