Manchester United- Başakşehir Canlı Anlatım

MANCHESTER UNİTED 1-0 BAŞAKŞEHİR

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7'GOL! Bruno Fernandes Manchester United takımını öne geçiren golü atıyor.

7'Manchester United takımından Fred sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

7'Manchester United, Fred ile köşe vuruşu kullanıyor.

1'Manchester United takımında Edinson Cavani faul yapıyor.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Telles, Fred, Van de Beek, Rashford, Bruno Fernandes, Martial, Cavani

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Chadli, Deniz, Visca, Demba Ba