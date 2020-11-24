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Manchester United- Başakşehir Canlı Anlatım

Manchester United- Başakşehir Canlı Anlatım
Manchester United- Başakşehir Canlı Anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4.karşılaşmasında Manchester United ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

MANCHESTER UNİTED 1-0 BAŞAKŞEHİR

CANLI ANLATIM

7'GOL! Bruno Fernandes Manchester United takımını öne geçiren golü atıyor.

7'Manchester United takımından Fred sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

7'Manchester United, Fred ile köşe vuruşu kullanıyor.

1'Manchester United takımında Edinson Cavani faul yapıyor.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Telles, Fred, Van de Beek, Rashford, Bruno Fernandes, Martial, Cavani

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Chadli, Deniz, Visca, Demba Ba

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